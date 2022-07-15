Шахматный турнир Маккабиады: лидируют израильтяне

В шахматном турнире Маккабиады участвуют 10 спортсменов, в том числе семь гроссмейстеров. Два международных мастера представляют Израиль и находятся в тройке лидеров.

Продолжается шахматный турнир Маккабиады.

Примечательно, что Израиль представляют две международных мастера. И вот оба попали в тройку лидеров. Еще один международный мастер представляет Украину. Речь идет об Игоре Ярмолове, который, правда, набрал немного меньше очков, а потому занимает последнее место.

После трех туров лидируют трое израильтян, набравших по 2 очка: Яир Пархов, Евгений Постный и Ешаягу Цидкия.

Напомним, что участвовать в Маккабиаде исторически могли только евреи, но в последние годы участие в ней могут принимать и граждане Израиля, принадлежащие к другим вероисповеданиям и этническим группам.

Ранее редакция нашего сайта писала, что дзюдоист из Ливана бойкотировал бой с израильтянином. К середине лета календарь мирового дзюдо запускается на полный ход. Едва команда Израиля успела успешно выступить в турнире «Большого шлема» в Будапеште, как уже сегодня начала выступление на очередном этапе олимпийской квалификации – Гран-при Загреба.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что пять лучших трансферов из Серии А в Премьер-лигу.

Еще напомним, что Криштиану Роналду получил безумное предложение из Саудовской Аравии.