Криштиану Роналду получил безумное предложение из Саудовской Аравии — СМИ

По сообщению CNN Portugal, команда предложила за звезду «Манчестер Юнайтед» не менее 210 млн фунтов стерлингов. Будущее игрока в английском клубе пока неясно.

Сага продолжается: согласно сообщению на канале CNN Portugal, футболист получил огромное предложение от саудовской команды, имя которой не разглашается.

Также сообщается, что анонимный клуб предложил «красным дьяволам» 30 миллионов фунтов стерлингов, что превышает сумму, уплаченную английским клубом за возвращение португальца в клуб из «Реала», при этом общая стоимость сделки оценивается не менее чем в 210 миллионов фунтов стерлингов.

Как известно, в последние недели отношения Роналду с клубом потерпели серьезную встряску, которая началась с сообщений о просьбе звезды уйти, если ему поступят интересные предложения. Позже португалец не присоединился к тренировочной поездке команды в Азию и Австралию из-за того, что тренер команды Эрик тен Хаг назвал «личными проблемами». Но при этом голландец дал понять, что игрок есть в его планах на предстоящий сезон.

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