История повторяется: дзюдоист из Ливана бойкотировал бой с израильтянином

К середине лета календарь мирового дзюдо запускается на полный ход. Едва команда Израиля успела успешно выступить в турнире «Большого шлема» в Будапеште, как уже сегодня начала выступление на очередном этапе олимпийской квалификации – Гран-при Загреба.

Гран-при по дзюдо в Загребе открылся сегодня утром инцидентом, не связанным со спортом, после того, как участник из Ливана бойкотировал бой против израильтянина.

Ям Волчак, выступающий в весовой категории до 60 кг, открыл соревнования победой над австрийским соперником, а в следующем раунде ему пришлось ждать ливанца Дракуза Фелипе, занимающего 247 место в мире, но он не выступил в бою, что автоматически вывело израильтянина в четвертьфинал.

Это не первый случай, когда соперники из мусульманских стран, не имеющие дипломатических отношений с Израилем, отказываются от боя.

С другой стороны, на фоне нормализации отношений в последние дни, Тамар Малка (до 48 кг) сыграла вничью в первом раунде с Акми Афнан из Саудовской Аравии.

Напомним, что «Барселона» готовится представить «окончательное предложение» в размере 50 миллионов евро за подписание Роберта Левандовского из мюнхенской «Баварии».

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