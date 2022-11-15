Шакал, зараженный бешенством, обнаружен на севере Израиля

Министерство здравоохранения утверждает, что в кибуце Хамадия (север страны) обнаружили шакала, зараженного бешенством.

Об этом сообщает Maariv.

На данный момент неизвестно о каких-либо людях, которые подверглись воздействию вируса.

Минздрав просит всех, кто был в контакте или чьи животные контактировали в районе инцидента с зараженным животным или бездомным животным в период с 30.10.2020 по 13.11.2022 включительно, связаться с Бюро здравоохранения, телефон 04-6099000, или обратиться в ближайшее бюро здравоохранения в срочном порядке к месту жительства, для рассмотрения необходимости профилактического лечения.

Ранее мы рассказывали, что начальник Генштаба прокомментировал теракт в Ариэле.

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