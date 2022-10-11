Шакед назвала условие, при котором выступит против соглашения с Ливаном

Министр внутренних дел Айелет Шакед утверждает, что проголосует против соглашения о морской границе с Ливаном, если по нему не проголосуют в Кнессете.

По ее словам, это произойдет в том случае, если правительство не вынесет его на одобрение пленума Кнессета, а лишь отложит на рассмотрение.

Об этом сообщает INN.

«Каждое существенное соглашение последних поколений вносилось в Кнессет на утверждение с пониманием того, что по существенным вопросам необходимо вернуться к суверену. Особенно в ситуации правительства, не пользующегося доверием Кнессета», – сказала Шакед.

Ранее мы рассказывали, что лидер партии Авода Мейрав Михаэли приветствует соглашение с Ливаном о морской границе. По ее мнению, оно укрепит безопасность Израиля. Также министр транспорта обратилась к лидеру оппозиции Биньямину Нетаниягу и заявила, что тому «пора действовать ответственно во имя безопасности страны».

Также «Курсор» сообщал о том, что министр внутренних дел Айелет Шакед дала указание министерству по делам алии и интеграции, чтобы оно разрешило въезд в страну гражданам *рф с израильскими супругами, даже если у них отсутствует гражданство или въездная виза. В новом распоряжении МВД сказано, что российские супруги смогут въехать в Израиль, даже если они официально не зарегистрированы в браке с израильтянином в стране, при условии, что они могут предоставить официальные документы о браке из других стран.

Помимо этого, недавно сделку с Ливаном о морской границе прокомментировал министр обороны Бени Ганц, которую он назвал «честной и справедливой для обеих сторон». Другие подробности узнайте в нашем материале.