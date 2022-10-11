Шакед согласовала въезд в страну россиян, состоящих в браке с израильтянами

Согласно указанию министра МВД Шакед, в ближайшее время будут изменены правила въезда для лиц, у которых супруг является гражданином Израиля.

Министр внутренних дел Айелет Шакед дала указание министерству по делам алии и интеграции разрешить въезд в страну гражданам россии* с израильскими супругами, даже если у них самих нет гражданства или въездной визы.

Об этом сообщает Jpost.

Согласно новому распоряжению главы МВД, российским супругам будет позволен въезд в страну, даже если они официально не зарегистрированы в браке с израильтянином в стране, при условии, что они могут предоставить официальные документы о браке из других стран.

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