Шейху-экстремисту Раэду Салаху запретили покидать Израиль

Предполагается, что целью выезда Салаха за границу является поиск новых и оживление старых связей в исламистских кругах с целью возобновления спонсорских пожертвований в пользу его организации.

Лидер «Северного крыла» Исламского движения, которое признало в Израиле экстремистской организацией, Шейху Раэду Салаху запретили покидать территорию страны. Так, ему отказали в восстановлении заграничного паспорта, который был у него отнят примерно два года назад.

Еще в 2019 году Салаха засудили за подстрекательство к терроризму. В результате он был приговорен к 2 годам и 4 месяцам тюремного заключения.

После того, как он выше их тюрьмы, шейх решился взяться за старое. К примеру, в декабре он участвовал в митинге против так называемой «иудеизации» пустыни Негев.

Правоохранители уверены, что шейх попытался найти бы за границей новые источники финансирования для своей экстремистской организации.

Ранее Курсор сообщал, что араб напал на израильтянина возле офиса депутата Бен-Гвира. Очевидцы смогли снять видео и опубликовать его в сети.

Кроме того, мы писали, что арабские террористы снова устроили беспорядки возле Шхема. У Шхема прошли очередные стычки с солдатами Армии обороны Израиля. Фотографии с места событий, который были сняты очевидцами, появились в интернете.

Еще напомним, что арабские боевики напали и попытались убить Раввина в районе Хувара.

В Шхеме израильский таксист подвергся нападению и едва остался жив.

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