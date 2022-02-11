Арабские террористы снова устроили беспорядки возле Шхема

У Шхема происходят стычки с солдатами Армии обороны Израиля. Фотографии с места событий, который были сняты очевидцами, появились в интернете.

На телеграм-канале HebrewOneBlog заявили, что в районе Шхема начались беспорядки, которые устроили арабские террористы.

На показанных в сети снимках можно увидеть, что боевики используют дымовые шашки, бросают камни. Также на месте событий, судя по одному из снимков, присутствуют дети.

С фото с места событий можно ознакомиться ниже.

Ранее редакция нашего сайта писала, что террористы ночью обстреляли блокпост Каландия и израильский посёлок Кохав-Яаков.

Кроме того, Курсор сообщал, что палестинские террористы атакуют израильских солдат в Хевроне.

Еще напомним, что тысячи людей вышли на антиправительственные митинги после военной операции в Шхеме

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