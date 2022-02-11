Арабские террористы снова устроили беспорядки возле Шхема

На телеграм-канале террористы.заявили, что в районе Шхема начались беспорядки, которые устроили арабские
На показанных в сети снимках можно увидеть, что боевики используют дымовые шашки, бросают камни. Также на месте событий, судя по одному из снимков, присутствуют дети.
С фото с места событий можно ознакомиться ниже.
Ранее редакция нашего сайта писала, что террористы ночью обстреляли блокпост Каландия и израильский посёлок Кохав-Яаков.
Кроме того, Курсор сообщал, что палестинские террористы атакуют израильских солдат в Хевроне.
Еще напомним, что тысячи людей вышли на антиправительственные митинги после военной операции в Шхеме
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