Шекель восстанавливается, но эксперты предупреждают о рисках

Банк Израиля снизил обменный курс шекеля к доллару на 0,315% до 3,480 шекеля за доллар в пятницу, а вчера на фьючерсных торгах курс снизился еще на 0,54% до 3,461 шекеля за доллар. На прошлой неделе шекель торговался на уровне 3,526 шекеля за доллар — уровня, невиданного с мая 2020 года.

Эксперты предупреждают, что более слабая израильская валюта больше не защищает страну от импортируемой инфляции.

Но если оставить в стороне последние шесть месяцев, с середины 2000-х годов на валютном рынке наблюдается тенденция к укреплению шекеля по отношению к доллару и всем основным мировым валютам, поскольку сильный экономический рост повысил покупательную способность израильской валюты. Эта тенденция ограничивала возможности израильских экспортеров продавать свои товары и услуги за границу, и это привело к интервенциям Банка Израиля на валютном рынке с целью покупки иностранной валюты и сдерживания повышения курса шекеля.

В 2021 году Банк Израиля приобрел 35 млрд долларов в иностранной валюте, увеличив резервы иностранной валюты до рекордных 213 млрд долларов в декабре 2021 года.

Главный экономист IBI Investments Рафи Гозлан объясняет: «С точки зрения экономической ситуации в предыдущее десятилетие не было необходимости защищать обменный курс с общей точки зрения, но было удобно защищать обменный курс в интересах двигателя экономика — израильского экспорта. Это правда, что инфляция была низкой, но во многом это было связано с факторами предложения. В прошлом году Банк Израиля купил доллары, так как экономика выросла на 8% и встал вопрос, а нужно ли было такое вмешательство? Возможно нет. Если бы экономика росла меньше из-за обменного курса, это было бы нормально».

Но если в предыдущее десятилетие целью игры была защита от укрепления шекеля, то побочным эффектом сегодняшней борьбы с инфляцией стал обратный эффект: более сильный шекель защищает Израиль от инфляции. В предыдущее десятилетие не было инфляции, и речь шла о том, как предотвратить замедление роста и провоцирование спроса путем ослабления валюты.

Однако рост инфляции привел к росту процентных ставок в США темпами, невиданными в течение многих лет, и страны, которые не соглашаются с Вашингтоном, наблюдают отток капитала за границу, а их валюты обесцениваются по отношению к доллару. Поскольку инфляция начала расти, центральные банки не возражают против укрепления своей валюты, потому что это останавливает рост цен на импорт, но большинство центробанков пока не предпринимают никаких активных действий по этому поводу.

В Израиле сильный шекель также способен остановить рост цен на товары, импортируемые из-за границы. Но в то же время резкое падение на Уолл-Стрит с начала года сильно ослабило шекель, поскольку израильские институциональные инвесторы вынуждены продавать шекели, чтобы хеджировать вложенные за границей пенсионные фонды.

Гозлан добавляет: «Когда мы говорим о шекеле, мы должны сравнивать его со всеми валютами, а не только с долларом. Корзина валют была сильной до второго квартала 2022 года, когда мы перешли к ситуации, когда обмен ставка, которая замедляла инфляцию, стала способствовать инфляции. Ни о чем слишком драматичном речь пока не идет, потому что шекель все еще силен. Экономика генерирует высокий профицит иностранной валюты в размере 30 млрд долларов в год, компенсируемый оттоком иностранной валюты, в основном от институциональных органов».

Гозлан говорит, что слабость шекеля частично отражает ухудшение основных факторов, таких как ухудшение условий торговли и слабость в технологическом секторе, но «в основном отражает высокую корреляцию между обменным курсом и индексами акций США из-за высокой подверженности израильских институциональных органов, нейтрализующей зависимость от иностранной валюты».

Но в отличие от предыдущих валютных войн, в которых Банк Израиля смягчал укрепление шекеля, покупая иностранную валюту, противоположный процесс продажи долларов считается опасным из-за важности резервов иностранной валюты во время кризиса.

Ранее Курсор писал, что в Израиле образовался профицит бюджета. В минфине заявили, что после пяти месяцев профицита с января по май нынешнего года, в июне был зафиксирован дефицит в размере 1,5 миллиарда шекелей.

Также аналитики заявили, что повышение процентной ставки Банком Израиля недостаточно. Аналитики считают, что Банк Израиля должен был еще больше повысить процентную ставку.

Банк Израиля вновь резко поднял учетную ставку. Речь идет о самом резком росте учетной ставки за последние 11 лет. Более того, нет гарантий, что ставка не продолжит расти в течение всего 2022 года.

Наша редакция сообщала, что обнародован отчет о состоянии экономики Израиля. Центр Тауба опубликовал отчет «Картина нации 2022», в котором представлены некоторые из наиболее существенных тенденций в сферах экономики, рынка труда.

Кроме этого, израильский шекель укрепился по отношению к доллару.

Курсор также сообщал, что опрос показал, сколько израильтян довольны своим экономическим положением.

Напомним, что Банк Израиля заявил, что рост экономики может продолжиться, несмотря на политические потрясения.