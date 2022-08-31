Шекель восстанавливается

Шекель укрепляется по отношению к доллару и стабилен по отношению к евро

Шекель восстановился после резкого обесценивания из-за комментариев главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

Вчера на дневных межбанковских торгах обменный курс шекеля снизился на 0,49% по отношению к доллару по 3,303 шекеля за доллар и на 0,03% по отношению к евро по 3,317 шекеля за евро.

Вчера Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 1,841% выше, чем в пятницу, на уровне 3,319 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 2,011% и составил 3,318 шекеля за евро.

Шекель очень резко ослаб после комментариев председателя ФРС США Джерома Пауэлла на прошлой неделе, сигнализирующих о дальнейшем повышении процентных ставок и предупреждающих о «некоторых проблемах» в усилиях по снижению инфляции. ФРС США уже ввела последовательное повышение на 0,75% за последние два месяца, и теперь аналитики ожидают еще три повышения до конца года на общую сумму около 1%, при этом ставки упадут следующей весной, если инфляция снизится.

На прошлой неделе Банк Израиля объявил о своем собственном агрессивном повышении ставки на 0,75%, подняв израильскую ставку до 2% и временно сократив разрыв процентной ставки с долларом, который составляет 2,25% к 2,5%. Но этот разрыв, вероятно, еще больше увеличится в следующем месяце, когда ФРС США соберется и, как ожидается, объявит о еще одном повышении ставок, в то время как Банк Израиля не будет вводить еще одно повышение до следующего заседания своего валютного комитета 3 октября, когда аналитики ожидают повышение на 0,5% до 2,5%.

Ранее Курсор писал, что шекель резко слабеет после комментариев ФРС США. Сообщение председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о дальнейшем повышении процентных ставок привело к падению фондовых рынков, что ударило по израильской валюте.

Наша редакция писала, что шекель укрепился после агрессивного повышения ставки. Шекель не отреагировал резко ни на значительное снижение на Уолл-Стрит, ни на самое агрессивное повышение ставки Израилем за последние 20 лет.

Борьба с инфляцией: Банк Израиля поднял базовую процентную ставку. Возросшая инфляция вынудила Банк Израиля принять решительные меры для ее снижения, беспрецедентно повысив основную кредитную ставку на 0,75%.

Напомним, что Банк Израиля вновь повышает процентную ставку. С целью контроля инфляции и поддержания экономики страны Банк Израиля вновь вводит корректировки в свою денежно-кредитную политику.