Силы безопасности арестовали террористов ХАМАСа, обстрелявших израильские авто

14:35, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
цахал и протесты палестинцев фото
Фото: Wisam Hashlamoun/FLASH90

Об аресте группировки боевиков ХАМАСа, которые совершили несколько нападений на израильтян на прошлой неделе, сообщили в Армии обороны Израиля.

На прошлой неделе силами ШАБАКа и ЦАХАЛа арестована террористическая группа, которая в сентябре совершила два нападения с применением огнестрельного оружия, сообщил в пятницу пресс-секретарь ШАБАКа.

Информацию сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа, и было разрешено опубликовать информацию.

9 сентября террористы обстреляли две израильские машины недалеко от Хувары, один человек был легко ранен осколками.

Отряд ХАМАСа, направленный из сектора Газа, и обстрелявший две израильские машины, в одной из которых ехала семья с детьми, недалеко от деревни Хувара в Самарии, был арестован.
Также был арестован террорист, который в прошлый четверг обстрелял ешиву в городе Кармель на юге горы Хеврон и ранил 18-летнего мужчину средней степени тяжести.

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Автор материала:
Орли Шендт
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