Силы безопасности арестовали террористов ХАМАСа, обстрелявших израильские авто

Об аресте группировки боевиков ХАМАСа, которые совершили несколько нападений на израильтян на прошлой неделе, сообщили в Армии обороны Израиля.

На прошлой неделе силами ШАБАКа и ЦАХАЛа арестована террористическая группа, которая в сентябре совершила два нападения с применением огнестрельного оружия, сообщил в пятницу пресс-секретарь ШАБАКа.

Информацию сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа, и было разрешено опубликовать информацию.

9 сентября террористы обстреляли две израильские машины недалеко от Хувары, один человек был легко ранен осколками.