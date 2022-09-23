Силы безопасности арестовали террористов ХАМАСа, обстрелявших израильские авто

На прошлой неделе силами ШАБАКа и ЦАХАЛа арестована террористическая группа, которая в сентябре совершила два нападения с применением огнестрельного оружия, сообщил в пятницу пресс-секретарь ШАБАКа.
Информацию сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа, и было разрешено опубликовать информацию.
9 сентября террористы обстреляли две израильские машины недалеко от Хувары, один человек был легко ранен осколками.
Ранее Курсор писал, что израильтянин, работавший в банке Швейцарии, подозревается в крупном мошенничестве. Израильский исполнительный директор швейцарского банка подозревается в крупном мошенничестве со счетов клиентов.
Напомним, наш сайт сообщал о теракте на перекрестке Шилат: пострадали пять человек. Террориста, напавшего на толпу, ликвидировал сотрудник полиции, который был в штатском.
Также мы сообщали, что полицейский рассказал, как обезвредил террориста. «Краем глаза я увидел мужчину, бегущего от бордюра к машине. Он быстро подошел ко мне и выхватил нож — тогда я застрелил его», — поделился сержант, который даже не был на дежурстве.
Напомним, наш сайт информировал, что палестинец сбил на авто солдата ЦАХАЛа в Иудее и Самарии: подробности. В Иудее и Самарии военнослужащий ЦАХАЛа получил легкие ранения вследствие того, что его сбила палестинская машина.