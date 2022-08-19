Силы безопасности ночью были обстреляны террористами в Иудее и Самарии

Военнослужащие ЦАХАЛа проводили операцию по задержанию террористов, в это время по ним стреляли и бросали бутылки с зажигательной смесью.

Силы ЦАХАЛа, ШАБАКа и пограничной полиции ночью 19 августа задержали семерых подозреваемых в участии в терактах в Иудее и Самарии.

По информации пресс-службы ЦАХАЛа, военные проводили операцию в деревнях Тубас, Тамон и Хизма. Во время действий силовиков, активисты из толпы террористов открыли огонь по военным и бросали по ним коктейлями Молотова.

Службы безопасности открыли ответный огонь.

Семь разыскиваемых лиц, которые причастны к террористической деятельности арестованы и переданы для дальнейшего допроса.

Ранее «Курсор» писал, что ЦАХАЛ нанес удар по «третьей стране» во время недавних боев в Газе — Кохави. Авив Кохави не называет страну или цель, но арабские СМИ сообщают, что иранцы и ливанцы погибли в результате крупного взрыва в лагере хуситов в Йемене в начале этого месяца.

Убийство солдата ЦАХАЛа: стало известно об аналогичном инциденте. За два дня до того, как солдат ЦАХАЛа был застрелен своим товарищем в результате явно дружественного огня на посту охраны, аналогичный инцидент произошел в том же месте.

Курсор писал, что Кохави обнародовал первоначальные выводы об убийстве солдата ЦАХАЛа. Командующий армией Авив Кохави обнародовал результаты предварительного расследования инцидента со смертельным исходом у барьера безопасности недалеко от Тулькарма.

Убийство солдата ЦАХАЛа: как прошли похороны бойца. Сестра Натана Фитусси сказала, что погибший солдат был причиной того, что семья переехала в Израиль.