Силы ЦАХАЛа задержали еще пять человек, подозреваемых в терроре

В ночь на субботу, 11 февраля, силы Армии обороны Израиля в рамках операции «Волнорез» провели в Иудеи и Самарии новые аресты. Были задержаны пять человек, подозреваемых в террористической деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Всех арестованных передали на допрос ШАБАКу для дальнейшего расследования. Потерь и пострадавших среди израильских сил нет. В операции участвовал ЦАХАЛ, сотрудники пограничной полиции (МАГАВ) и общей службы безопасности (ШАБАК).

«Курсор» писал ранее, что по информации палестинских СМИ, военные ЦАХАЛа задержали высокопоставленного лидера Исламского джихада шейха Хадера Аднана.

Еще мы писали, что у въезда в Шхем был застрелен палестинец. Он подъехал на автомобиле к блокпосту у въезда в Шхем, вышел из машины, побежал к солдатам ЦАХАЛа и бросился на одного из них. Охраняющие блокпост резервисты застрелили предполагаемого террориста.

Напомним, что на юге Голанских высот двое человек приблизились к пограничному заграждению. Солдаты ЦАХАЛа открыли огонь. Один нарушитель был убит, а второй, раненый, бежал на территорию Сирии.

Читайте также, что силы безопасности ликвидировали возле Рамаллы еще одного арабского террориста, который стал уже 14-м убитым преступником. Военнослужащие пытались проникнуть в лагерь незаметно, но террористы к этому готовились, для чего разместили систему оповещения и 30 отдельных бригад для блокировки входа. Когда они заметили офицеров ЦАХАЛа и спецназ, то началась стрельба.