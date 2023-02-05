В Дженине ЦАХАЛ арестовал высокопоставленного лидера Исламского джихада

ЦАХАЛ ночью проводил операцию по задержанию террористов недалеко от Дженина.

Об этом сообщает Walla.

По информации палестинских СМИ, в воскресенье ночью военные ЦАХАЛа задержали высокопоставленного лидера Исламского джихада шейха Хадера Аднана.

Арест был проведен в его доме в городе Араба к юго-западу от Дженина.

Ранее Курсор писал, что в Сдероте прогремел взрыв. В муниципалитете сообщили, что «железный купол обнаружил вражеский самолет и сбил его».

Также наш сайт сообщал, что арестован подозреваемый в изнасиловании матери троих детей в Гедере. По словам местных жителей, город «кишит нелегалами», которые то и дело взламывают квартиры, грабят, воруют и пытались даже похитить детей из школы.

Как писал Курсор, полиция Израиля сообщила, что она оцепила дом террориста, который убил семь человек и ранил трех в результате теракта в пятницу в районе Неве-Яаков в Иерусалиме. Войска оцепили дом Алькама Хайри в преддверии сноса дома.

Силы безопасности уже заставили жителей покинуть дом вскоре после нападения в пятницу вечером. В субботу полиция сообщила, что 42 друга и знакомых Хайри были задержаны.

Ранее Курсор писал, что стали известны имена всех семи жертв теракта в Неве-Яаков.