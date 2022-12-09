Сирены в аэропорту Бен-Гурион: запланированы учения по безопасности

С 8:00 до 12:00 часов в аэропорту прозвучат сирены, пассажиров просят быть готовыми. Также ожидается движение большого количества спасательных машин.

Утром 9 декабря в аэропорту Бен-Гурион пройдут учения по безопасности.

Об этом сообщает Голос Израиля.

Запланированное время учений — с 8:00 до 12:00 часов.

Во время мероприятий будет наблюдаться активное движение охранно-спасательных машин и будут слышны звуки взрывов.

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