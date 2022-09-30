Сирия обвиняет ЦАХАЛ в артиллерийских ударах по приграничной территории

14:39, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: pixabay.com

В артобстрелах в пятницу приграничных населенных пунктов возле деревни Хадар сирийские издания поспешили обвинить Армию обороны Израиля.

Сирийские СМИ сообщили, что ЦАХАЛ открыл артиллерийский огонь по нескольким целям возле деревни Хадар, которая находится недалеко от израильско-сирийской границы.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Израиль не прокомментировал такие заявления. Обычно в этих районах действуют террористы Хизбаллы. Пока не сообщается, какие разрушения зафиксированы в обстрелянных объектах.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ радикально меняет политику касательно аванпостов и поселений. «ЦАХАЛ намерен усилить защиту жителей и граждан Государства Израиль, где бы они ни находились», — заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Также мы информировали, что ЦАХАЛ не разрешил паломничество к могиле Йосефа в Шхеме. Командование ЦАХАЛа в Иудее и Самарии отменило запланированное на понедельник посещение паломниками могилы Йосефа в Шхеме.

Ранее наш сайт писал, что на Храмовой горе есть угроза беспорядков. Имамы ведущих мечетей Восточного Иерусалиме призывают палестинцев явиться 30 сентября на пятничную молитву в мечеть Аль-Акса и принять участие в акции «Великая заря», чтобы бороться с «иудаизацией» Храмовой горы.

Также редакция сообщала о том, что ЦАХАЛ раскрыл схему финансирования террора в Иудеи и Самарии. Участники сети установили связь с функционерами ХАМАСа за рубежом и наладили доставку в Газу и Рамаллу средств для финансирования террора.

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