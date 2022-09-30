Сирия обвиняет ЦАХАЛ в артиллерийских ударах по приграничной территории

Сирийские СМИ сообщили, что ЦАХАЛ открыл артиллерийский огонь по нескольким целям возле деревни Хадар, которая находится недалеко от израильско-сирийской границы.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Израиль не прокомментировал такие заявления. Обычно в этих районах действуют террористы Хизбаллы. Пока не сообщается, какие разрушения зафиксированы в обстрелянных объектах.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ радикально меняет политику касательно аванпостов и поселений. «ЦАХАЛ намерен усилить защиту жителей и граждан Государства Израиль, где бы они ни находились», — заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Также мы информировали, что ЦАХАЛ не разрешил паломничество к могиле Йосефа в Шхеме. Командование ЦАХАЛа в Иудее и Самарии отменило запланированное на понедельник посещение паломниками могилы Йосефа в Шхеме.

Ранее наш сайт писал, что на Храмовой горе есть угроза беспорядков. Имамы ведущих мечетей Восточного Иерусалиме призывают палестинцев явиться 30 сентября на пятничную молитву в мечеть Аль-Акса и принять участие в акции «Великая заря», чтобы бороться с «иудаизацией» Храмовой горы.

Также редакция сообщала о том, что ЦАХАЛ раскрыл схему финансирования террора в Иудеи и Самарии. Участники сети установили связь с функционерами ХАМАСа за рубежом и наладили доставку в Газу и Рамаллу средств для финансирования террора.