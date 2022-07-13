Скандал с кредитной компанией Unet Credit: клиентов обманули на миллионы шекелей

Накануне органы регулирования ценных бумаг провели обыски в офисах израильской кредитной компании по подозрению в том, что она обманывала клиентов, фальсифицировала документы и украла миллионы у клиентов.

Членом правления небанковской финансовой компании Unet Credit был бывший министр финансов Моше Кахлон, который ушел в отставку в прошлом месяце, когда появились новости о предполагаемой преступной деятельности компании. Ожидается, что Кахлон будет допрошен в рамках расследования.

Об этом сообщает The Times of Israel.

За последний год компания была замешана в серии скандалов, связанных с неоднократными расхождениями в ее средствах, что привлекло внимание властей.

Во вторник были арестованы четыре высокопоставленных лица компании — бывший генеральный директор Ицхак Эзер, глава филиала в Назарете Ицхак Эвиатар и контролирующие акционеры Шломо Исаак и Шай Пенсо. Они были освобождены судом на ограничительных условиях, включая запретительный судебный приказ, запрещающий им покидать Израиль в течение 180 дней.

Управление по ценным бумагам Израиля заявило, что подозреваемые совершали мошенничество и скрывали свою деятельность от компании и общественности, «ложно регистрируя документы компании и подделывая документы».

Власти также обвинили Эзера в том, что он использовал свой личный счет для совершения сделок с акциями компании и вместе с Ицхааком «платил на счет частной компании, которую они контролируют», используя инсайдерскую информацию.

За последний год Unet потеряла миллионы шекелей, в том числе недостающие чеки на сумму 10,6 млн шекелей (3 млн долларов) и кредит в размере 37,5 млн шекелей (10,8 млн долларов), предоставленный Zoabi Holding, который он не может взыскать.

Unet также сообщила, что обнаружила еще одно несоответствие в своих бухгалтерских книгах, которое включало транзакцию на сумму до 50 млн шекелей (14,4 млн долларов), совершенную с частной компанией, которая «не была одобрена в соответствии с требованиями закона и не была доведена до сведения общественности».

Внутренний аудит в прошлом месяце выявил расхождение в бухгалтерских книгах компании на 7,7 млн ​​шекелей (2,23 млн долларов)..

Ранее Курсор писал, что шекель восстанавливается, но эксперты предупреждают о рисках. В последние дни шекель укрепляется по отношению к доллару.

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