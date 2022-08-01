Скандал с незаконной слежкой полиции за израильтянами с помощью шпионского ПО: что показала проверка

В комиссии заявили, что проверили использование не только Pegasus, но и еще одной системы для прослушивания, введенной в эксплуатацию недавно.

Согласно выводам специальной комиссии, израильская полиция не следила за израильтянами при помощи шпионского программного обеспечения. Однако были другие нарушения.

Об этом пишет издание Walla.

Результаты расследования были опубликованы первого августа.

Отметим, что комиссию возглавила заместительница юридического советника правительства Амит Марари.

Расследование не обнаружило фактов использования шпионского ПО Pegasus без разрешения суда. Однако было выявлено несколько случаев, согласно которым вынесенный судебный приказ не соответствовал операции по прослушиванию, проведенной полицией. Однако во всех таких случаях попытка взлома телефона шпионским ПО была неудачной.

Сообщается, что проверки осуществлялись не только относительно программы Pegasus, но и другой похожей шпионской ПО, которая не так давно была введена в эксплуатацию. Фактов нарушения законодательства с помощью новой программы также не обнаружили.

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