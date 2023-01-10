Скандал с оплатой счетов за квартиру Нетаниягу: в канцелярии дали комментарий

Юрисконсульт прокомментировал информацию, что семья Нетаниягу якобы потребовала от государства оплату налога на недвижимость за частную квартиру на улице Газа.

Пресс-секретарь канцелярии премьер-министра заявила о неправдивости информации о требовании семьи Нетаниягу оплатить счета за частную квартиру в Иерусалиме.

Об этом сообщает Maariv.

Ранее поступали данные, что семья Нетаниягу недавно потребовала от государства оплатить налог на недвижимость за частную квартиру на улице Газа в Иерусалиме. Юрисконсульт канцелярии премьер-министра отклонил запрос.

Получен следующий комментарий: «Возмещение не запрашивалось. Государство должно предоставить премьер-министру резиденцию. На данный момент особняк в Иерусалиме является постоянной резиденцией премьер-министра, а не Бальфура, поэтому он по закону имеет право на выплаты из государственного бюджета. Как уже упоминалось, частный дом семьи Нетаниягу на улице Газы может стать временной резиденцией премьер-министра, поскольку в официальной резиденции в Бальфуре проводится капитальный ремонт».

Частная резиденция Нетаниягу находится на улице Газа, дом №35. Там семья жила последние несколько десятилетий.

Ранее Курсор писал, что появились новые подробности об официальной резиденции Нетаниягу. Дом Нетаниягу на улице Газа в Иерусалиме стал официальной резиденцией премьер-министра.

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