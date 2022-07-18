Скандал с сотрудником спецслужб Байдена: внучка бывшего главного раввина Израиля рассказала, как все произошло

Пострадавшая девушка, Тамар Бен-Хаим, сообщила подробности нападения на нее американского сотрудника спецслужб и пояснила, что никто даже не извинился перед ней.

Тамар Бен-Хаим, внучка рава Овадьи Йосефа, была той самой девушкой, на которую на прошлой неделе напал пьяный агент секретной службы США.

Тамар, жительница Иерусалима, рассказала 13 каналу новостей об инциденте. Она возвращалась домой после посещения друга в районе Нахлаот после полуночи.

Когда она шла, то на минуту подняла голову и увидела двух вооруженных мужчин, идущих ей навстречу. Один из них внезапно сильно ударил ее по лицу.

Тамар вспоминает: «Он сильно схватил меня, ударил, дал пощечину, вырвал у меня сережку и наушники и бросил все на землю. Я видела, как моя жизнь промелькнула перед глазами — я думала, что он собирается меня убить. Я кричала «Помогите!», но вокруг никого не было».

Нападающий был со своим другом. «Именно он освободил меня».

Тамар обратилась в полицию, подала заявление. Подозреваемый оказался агентом секретной службы США, прибывшим в Израиль в связи с визитом президента США Джо Байдена. Полиция задержала его на несколько часов и допросила.

После полиция направила его в консульство США, его посадили на первый самолет обратно в Соединенные Штаты. Сообщается, что он отстранен от должности до дальнейшего расследования его дела.

Внучка рава Овадьи Йосефа уверена, что с ней поступили несправедливо: «Он не извинился. Он причинил мне серьезный эмоциональный ущерб. Я лежала в постели, мое тело болело. Я даже не могла никому рассказать о том, что произошло, потому что говорить об этом было слишком тяжело. Мне потребуется время, чтобы восстановиться».

«Курсор» сообщал, что охранник Байдена избил внучку бывшего главного раввина Израиля.