Скандал со вскрытием тела 4-летнего ребенка: БАГАЦ отменил постановление

Проходившие в понедельник протесты ультраортодоксальных общин были связаны с запретом проводить вскрытие тела ребенка. БАГАЦ принял во внимание их мнение, а также обстоятельства смерти ребенка и отменил постановление.

БАГАЦ постановил отменить вскрытие тела 4-летнего мальчика из Иерусалима.

Об этом сообщил канал Люди в черном.

Судьи приняли апелляцию родителей и организации ЗАКА и постановили, что во вскрытии нет необходимости. По версии следствия, мальчик был задушен в прошлый шаббат душевнобольным родственником.

Решение суда также должно остановить начавшиеся вчера и продолжающиеся сегодня демонстрации радикалов. Сегодня должны состоятся похороны ребенка.

Напомним, ранее «Курсор» писал про убийство 4-летнего ребенка: ультраортодоксы протестуют против вскрытия. Вскрытие тел считается издевательством над умершим, поэтому семья погибшего ребенка обратилась в БАГАЦ с просьбой заблокировать решение. Ультраортодоксальные общины провели митинги по всей стране.

«Курсор» писал о подробностях смерти ребенка в Иерусалиме: в убийстве подозревается член семьи. Родители ребенка выломали дверь в его комнату и обнаружили его со следами удушения на шее. В воскресенье мальчик умер. В убийстве подозревается его близкий родственник.

Ранее мы сообщали, что израильский врач провел операцию в Уганде и спас жизнь 12-летней беременной девочке.

Ранее «Курсор» писал, что Ганц отправил солдат разрушать еврейское поселение Рамат-Мигрон. Дважды за последние дни солдаты сил безопасности демонтируют дома в незаконном поселении в Самарии. В понедельник Ганц вновь направил солдат для выселения еврейских семей.