Скандал среди ультраортодоксальных евреев: неожиданные гости на свадьбе внучки Моше Гафни

Не всем понравилось присутствие на ультраортодоксальной еврейской свадьбе Мейрав Михаэли. Из-за єтого в среде избирателей Яадут а-Тора разгорелся скандал.

Среди ультраортодоксальных евреев разразился настоящий скандал из-за того, что Моше Гафни пригласил членов правительства на свадьбу своей внучки.

Об этом сообщил Телеграм-канал Что там у евреев?

Кадры, где Мейрав Михаэли танцует на свадьбе внучки Моше Гафни, вызвали недоумение и возмущение среди избирателей Яадут а-Тора. Люди возмущены, как можно любезничать с теми, кто преследовал их общество на протяжении всего года.

Ранее в сети показали кадры, где министр транспорта танцует вместе с невестой.

Интересно, что на этой свадьбе также присутствовал Бецалель Смотрич, но его танцы пока не вызвали никаких вопросов.

«Курсор» информировал, что Шакед ответила на обвинения Саара о ее переговорах с Нетаниягу. Айелет Шакед заявила, что ее переговоры с Нетаниягу были нацелены на предотвращение выборов, и выдвинула Саару встречные обвинения, что он несколько недель договаривался с людьми из Ликуда.

Наш сайт писал ранее слова Либермана: Я могу быть премьер-министром. Либерман уверен, что ему достаточно опыта и знаний, чтобы занять этот пост, однако предупредил, что с правительством Нетаниягу не готов сотрудничать.

Напомним, стало известно, что электричество подорожает на 16 процентов.