Скандал в больнице Ашкелона: пациентка бросила в медсестру монитор

Полицейские задержали подозреваемую для допроса, после чего в ее отношении может быть принято решение о ходатайстве в суд для продления содержания под стражей.

Утром в воскресенье, 5 марта, в полицию поступил сигнал о нападении на медицинский персонал в больнице «Барзилай» в Ашкелоне.

Об этом информирует портал Детали.

Отмечается, что прибывший на место происшествия патруль задержал жительницу Ашдода в возрасте около 47 лет, которая, согласно заявлению потерпевшей, бросила в нее монитор компьютера.

В своей жалобе медсестра указала, что пациентка требовала, чтобы ей оказали помощь вне очереди. Когда же получила отказ, бросила в сторону медсестры монитор, который угодил пострадавшей в руку.

Полицейские задержали подозреваемую для допроса, после чего в ее отношении может быть принято решение о ходатайстве в суд для продления содержания под стражей.

Как сообщал Курсор, 27 февраля на персонал медицинского центра «Галилеи» в Нагарии было совершено нападение. Сотрудники полиции задержали по подозрению мужчину и женщину из арабской деревни Кафр-Ясиф.

В медицинском учреждении, как оказалось, произошла драка между двумя семьями. В конфликт вмешалась охрана больницы и пыталась разнять враждующие стороны. В тот момент одна из пар набросилась на персонал.

На место инцидента вызвали полицию, которая задержала супругов. Правоохранители намерены просить суд о продлении срока их содержания под стражей.

Курсор писал ранее, что во Французской больнице произошло нападение на медицинских работников со стороны жителя лагеря палестинских беженцев Шуафат. Мужчина пришел в ярость из-за «плохого» качества обслуживания.

Еще мы писали, что недавно в педиатрическом отделении медицинского учреждения «Сорока» в Беэр-Шеве супружеская пара напала на врача и принялась его душить за то, что им долго пришлось ждать документы для выписки.

Напомним, что в женской консультации больничной кассы «Клалит» в Рамле пациентка напала на врача и ударила его кулаком, а потом ногой по лицу из-за того, что не была удовлетворена лечением. На место происшествия вызвали сотрудников полиции.