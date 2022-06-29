Выстрелы и паника: в Иерусалиме произошел серьезный инцидент, обнародовано видео

Чтобы «утихомирить» нападавшего, проходивший мимо вооруженный гражданин выстрелил в воздух, а затем покинул место происшествия.

Вчера вечером в полицию поступило сообщение о том, что в Иерусалиме были произведены выстрелы, и на место происшествия выехали силы полиции.

Расследование инцидента показало, что психически неуравновешенный человек нападал на прохожих, применяя перцовый баллончик.

Мирные жители стали кричать, опасаясь теракта.

Чтобы «утихомирить» нападавшего, проходивший мимо вооруженный гражданин выстрелил в воздух, а затем покинул место происшествия.

Инцидент попал на видео:

Прибывшие на место сотрудники полиции начали сбор материалов и улик, а подозреваемый в беспорядках и нападении на прохожих был доставлен на допрос в отдел полиции.

Дело расследуется.

Отметим, что этот инцидент произошел параллельно с предполагаемой попыткой ножевого теракта в Старом городе.

Наш сайт также сообщал, что 19-летний житель Холона обвиняется в нападении.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что палестинские арабы забросали коктейлями Молотова территорию Бейт-Эля, ЦАХАЛ открыл огонь.

Еще напомним, что арабские террористы обстреляли еврейские дома в Кирьят-Арбе. Председатель совета Кирьят-Арба Хеврон Элияху Либман обратился к командирам ЦАХАЛа и полиции и потребовал, чтобы они арестовали террористическую ячейку, совершившую стрельбу.