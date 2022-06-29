Киберподразделение сообщило: в Израиле пытались захватить систему водоснабжения

Чиновник сообщил на киберконференции в Тель-Авивском университете, что были предотвращены попытки захватить систему водоснабжения в стране. Он, кроме того, поделился секретом успеха ведущего подразделения 8200.

Заместитель командира элитного подразделения киберзащиты Израиля сообщил на киберконференции в Тель-Авивском университете, что подразделение 8200 предотвратило попытки захватить критически важные водные системы Израиля, а также попытки нанести ущерб электростанциям США.

Это обращение стало первым публичным выступлением офицера подразделения, хотя военная цензура запретила публикацию полного имени офицера.

«8200 несет ответственность перед израильским обществом, и мы принимаем много молодых людей с периферии [Израиля] … 73% нашей рабочей силы моложе 23 лет, и в этом волшебство успеха подразделения. Это также отличает нас от агентств и подразделений в Израиле и по всему миру», — добавил он.

Напомним, что премьер-министр Нафтали Беннет тоже выступит на киберконференции в Тель-Авивском университете и предупредил, что Иран «заплатит цену», если будет вмешиваться в израильскую киберинфраструктуру.

Беннет сказал: «Точно так же, как существует ядерное сдерживание, будет и киберсдерживание. Мой подход в целом, и особенно к Ирану, таков: мы не сеем хаос в Тегеране, это никогда не было нашей политикой, но наша политика заключается в том, что если вы будете связываться с Израилем, вы заплатите цену».

Ранее Курсор писал, что власти Израиля приняли решение запретить украинским женщинам и детям, не имеющим электронной визы, въезд в страну. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что планируются переговоры с Израилем по поводу исправления этой ситуации.