Скандал вокруг судебной реформы: Беннет выступил с призывом

19:31, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: Скриншот из YouTube

Бывший премьер-министр Беннет призвал к диалогу касаемо судебной реформы Левина.

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет призвал к дополнительному диалогу по предлагаемым судебным реформам.

«Мы все одна семья. Мы должны приложить усилия, поговорить и пойти на компромисс, чтобы остаться вместе. Шаббат Шалом, мои любимые братья и сестры», — написал он.

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Еще мы писали, что сотни юристов протестуют против запланированной судебной реформы. 

Это не конец света и уж точно не конец демократии: экс-министр юстиции дала оценку судебной реформе. 

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