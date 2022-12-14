Коалиция Нетаниягу готова начать законодательный блицкриг — СМИ

Ожидается, что менее чем через 24 часа после того, как правый блок сменил спикера Кнессета, «Ликуд» и его союзники начнут законодательный блиц в Кнессете Израиля, заложив основу для нового правительства до того, как истечет мандат, полученный назначенным премьер-министром Биньямин Нетаниягу на формирование коалиция истекает.

Об этом сообщает INN.

Президент Ицхак Герцог продлил мандат Нетаниягу на десять дней его мандат, который должен был истечь в минувшее воскресенье, 11 декабря. У Нетаниягу есть время до 21 декабря, чтобы сформировать правительство.

В то время как «Ликуд» подписал коалиционные соглашения или предварительные соглашения со всеми пятью своими правыми союзниками — ШАС, «Яадут а-Тора», «Оцма Иегудит», Религиозно-сионистской партией и Ноамом — чтобы обеспечить выполнение условий соглашений, новые коалиция должна принять четыре законодательных акта до создания нового правительства.

Первый шаг к принятию рассматриваемых законопроектов был сделан в понедельник утром, когда депутат Кнессета от Ликуда Ярив Левин был избран спикером Кнессета, заменив Мики Леви из «Еш Атид». Голосование состоялось на день позже, чем первоначально планировалось, после того, как уходящее правительство пригрозило обструкцией.

Этот шаг гарантирует правому блоку контроль над повесткой дня Кнессета, прокладывая путь для ночного предварительного чтения на пленуме Кнессета «Закона Дери» — поправки к Основному закону Израиля о правительстве, гарантирующей, что глава ШАС, депутат Кнессета Арье Дери нельзя запретить занимать пост министра на основании моральной агрессии из-за его осуждения за налоговые преступления.

Планируется, что сегодня, 14 декабря, правые законодатели проведут еще одну серию голосований, включая формирование ключевых комитетов для Кнессета 25-го созыва, которые необходимы для продвижения вперед четырех законопроектов, которые коалиция стремится принять до формирования правительства.

Наряду с законом Дери правый блок планирует принять «закон Бен-Гвира», который расширит Министерство общественной безопасности до Министерства национальной безопасности со значительно более широкими полномочиями; «Закон Смотрича», который выделит контроль над Гражданской администрацией Министерства обороны из портфеля министра обороны, что позволит Религиозной сионистской партии контролировать дела поселений без портфеля Минобороны; и законопроект, ограничивающий способность депутатов-изгоев создавать отколовшиеся фракции.

Ранее Курсор писал, что Кнессет одобрил «Закон Дери» в предварительном чтении. Кнессет одобрил законопроект, который позволит председателю ШАС Арье Дери занимать пост министра в правительстве.

Кроме этого, Кнессет одобрил закон, разрешающий Смотричу занимать пост в Минобороны. Проект одобрен в предварительном чтении.

Яадут а-Тора и Ликуд договорились: какие должности получит партия ультраортодоксов. Между партиями достигнуто соглашение относительно позиций «Яадут а-Тора»в новом правительстве.

Наша редакция писала, что Ликуд отказался выполнить требование «Яадут а-Торы». «Яадут а-Тора» потребовала от Ликуда закрепления в коалиционных соглашениях строительства подъездной дороги к больнице Маейни Хашуа.

Курсор также сообщал, что Нетаниягу сделал важное заявление в Кнессете. Назначенный премьер-министр призвал представителей оппозиции «принять выбор граждан страны и прекратить запугивать и лгать».

Напомним, что партия «Ликуд» сообщила своим партнерам по коалиции, что «пункт о внуках» в Законе о возвращении не будет отменен.