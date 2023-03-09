Скандал вокруг заявления об уничтожении Хавары: Смотрич обратился к ЦАХАЛу

Смотрич принес извинения ЦАХАЛу за то, что сказал, что Израиль должен «стереть с лица земли» Хавару.

Министр финансов Бецалель Смотрич отправился в Facebook вчера вечером, чтобы принести официальные извинения перед ЦАХАЛом за свои комментарии 1 марта о палестинском городе Хавара в Самарии. Он сказал тогда, что Израиль должен «стереть с лица земли» город.

Смотрич объяснил в своих извинениях, что его друг в израильских ВВС выразил тревогу по поводу агрессивной риторики Смотрича — тревогу, которую, по его словам, разделяют многие в израильских ВВС. Они боятся, что однажды им могут дать приказ уничтожить весь город.

Напомним, что два дня назад пилоты-истребители-резервисты ВВС Израиля в знак протеста против действий израильского коалиционного правительства отказались посещать учения.

«По словам этого моего друга, и я ему доверяю на сто процентов, [летчики отказались посещать учения] не из-за каких-то циничных целей в контексте противодействия реформам, а потому, что у них глубокий и реальный страх», — написал Смотрич в его заявлении с извинениями.

«ЦАХАЛ – это народная армия и она имеет четкие морально-ценностные рамки… Эти рамки важны, потому что они охватывают вокруг себя всех солдат, командиров и бойцов, прибывающих из разных уголков страны. Это те ценности, которые необходимы для установления базового контракта между государством и теми, кто готов отдать за него свою жизнь и привести в действие для него самое смертоносное оружие», — заключил Смотрич.

Смотрич уже ранее отказался от своих слов по поводу уничтожения Хавары, а именно 5 марта. Это произошло после того, как он столкнулся с негативной реакцией со стороны израильских и мировых политиков за свои подстрекательские комментарии.

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