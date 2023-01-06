Скандальная правовая реформа: Левин не отвечает на звонки Дери

Арье Дери не доволен объявлением Левина о судебной реформе накануне вынесения решения Верховного суда по его вопросу.

Арье Дери всерьез опасается, что новая правовая реформа, представленная перед слушанием его дела в Верховном суде, только навредит ему перед судьями. Он попытался обсудить этот вопрос с Яривом Левиным, но не смог.

Об этом сообщает kikar.

Министр юстиции Ярив Левин представил на этой неделе новую реформу судебной системы, которая вызвала осуждение многих политиков и бурные высказывания представителей судебной власти.

Некоторые подумали, что это был намек Верховному суду, что они должны вынести решение в пользу Дери. Но оказалось, что как раз Дери не был доволен этим шагом.

Председателю ШАС, который заинтересован в примирении с БАГАЦ, не понравился момент объявления Левина. Дери считает, что это дает судьям стимул вынести против него решение на фоне противостояния политической власти и судебной системы.

Дери несколько раз пытался дозвониться до Левина после того, как узнал об объявлении правовой реформы, но Левин ему не ответил.

В окружении Дери есть даже те, кто подозревает, что Левин делает это намеренно, чтобы «заставить» его заручиться полной и быстрой поддержкой.

Ранее Курсор писал, что Лапид дал интервью и оценил перспективы нового правительства.

Напомним, наш сайт сообщал, что Ярив Левин представил реформу судебной системы. Новый министр юстиции подготовил реформу, которая призвана уменьшить независимость судебной ветви власти от политической.