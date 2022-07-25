Скандальное решение о посещении террористов в тюрьмах согласовали Бар-Лев и Мики Леви

В Кнессете депутаты Еш-Атида и Аводы согласовали схему визитов депутатов к террористам, заключенных в тюрьмах. Решение будет действовать с 1 августа.

Спикер Кнессета Мики Леви (Еш Атид) и министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев (Авода) согласовали новую схему, которая позволит депутатам и министрам Кнессета посещать арабских террористов в тюрьме.

Об этом решении сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Предыдущие правительства положили конец этой практике еще в 2016 году. С тех пор депутатов и министров не пускали к террористам.

Теперь грозит снова возродиться хождение государственных деятелей на поклон к арабским террористам. Схема уже вступает в действие с 1 августа.

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