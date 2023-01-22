Скандальный аванпост в Самарии воздвигли в третий раз

Поселенцы обещают “держаться за холм”, продолжать борьбу и обвиняют правительство Нетаниягу в продолжении «левой» политики.

В воскресенье, 22 января, ультраправые активисты, воздвигшие в ночь на пятницу новый форпост Ор ха-Хаим в Самарии «в память раввина Хаима Друкмана», повторно возвели импровизированные постройки на месте снесенных силами ЦАХАЛа. Вызванные на место подразделения МАГАВ во второй раз снесли незаконные постройки.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что вечером несколько десятков «детей холмов» вернулись и снова поставили две постройки, семерых после этого арестовали.

«Поселенцы обещают “держаться за холм”, продолжать борьбу и обвиняют правительство Нетаниягу в продолжении «левой» политики. Теперь у них есть опора в правительстве — министры от партий “Религиозный сионизм” и “Оцма Иегудит”, — пишет издание.

Как сообщал Курсор, в пятницу, 20 января, силы израильской полиции начали демонтаж недавно созданного аванпоста на вершине холма в Самарии. Это произошло всего через несколько часов после создания аванпоста.

Активисты еврейских поселений за одну ночь возвели ряд построек на вершине холма, примыкающем к поселению Мигдалим в Самарии. Назвав аванпост «Ор ха-Хаим» в честь покойного религиозного сионистского духовного лидера раввина Хаима Друкмана. Гражданская администрация Минобороны объявила этот район закрытой военной зоной и приказала немедленно разрушить строения.

Активисты на месте происшествия говорят, что арабы из соседних городов напали на заставу во время сноса, напали на евреев и ранили как минимум одного. Свидетели сообщают, что арабские бунтовщики забросали активистов камнями, а израильские силы безопасности, присутствовавшие на месте происшествия, не вмешивались.

Снос был начат вопреки приказам министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра обороны Бецалеля Смотрича.

Ранее мы информировали о том, что в августе 2022 года новый аванпост ультраортодоксов появился возле поселения харедим Мецад.

Также Курсор информировал о том, что Верховный суд принял решение по поводу аванпоста Мицпе-Крамим.