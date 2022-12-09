Сколько израильтян поддерживают изменения в законах, продвигаемые новой коалицией — опрос

По данным опроса, менее 1/3 граждан Израиля высказались за изменение Закона о возвращении, отмену признания реформ или разрешение гендерной сегрегации на публичных мероприятиях.

Согласно опросу, менее трети израильтян поддерживают основные требования законодательства о религии и государстве, выдвинутые партиями, которые, как ожидается, войдут в состав следующей правительственной коалиции.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В ходе опроса, проведенного аналитическим центром Израильского института демократии, около 750 израильских мужчин и женщин спросили, поддерживают ли они семь конкретных законодательных предложений, выдвинутых членами предполагаемой следующей коалиции. Ни одно из семи выдвигаемых предложений не получило в целом более 40% поддержки, и только два изменения получили поддержку большинства израильтян, которые относят себя к правым.

Пять предложений, связанных с религией, включали: отмену признания обращений для целей получения гражданства; разрешение гендерной сегрегации на публично спонсируемых мероприятиях; отмена так называемой «оговорки о внуках» Закона о возвращении, которая позволяет любому, у кого есть хотя бы один еврейский дедушка или бабушка, получить израильское гражданство, при условии, что они не исповедуют другую религию; увеличение государственных пособий мужчинам, обучающимся в религиозных учреждениях; и отмену реформы, принятой предыдущим Кнессетом, по приватизации сертификации кашрута.

Каждая из них была поднята по крайней мере одной из четырех религиозных партий — «Яадут а- Тора», ШАС, «Религиозный сионизм», «Оцма Иегудит», — которые, как ожидается, присоединятся к «Ликуду» в следующем правительстве.

Только одно из предложений — разрешение гендерной сегрегации в общественных местах — получило поддержку большинства правых израильтян-евреев, причем 52,7% заявили, что одобряют его. Только 15% еврейских центристов и 7% левых евреев-израильтян заявили, что поддерживают его. В целом идею поддержали 28% израильтян — арабов и евреев.

Отмену признания обращений поддержали 30,5% израильтян, отмену «оговорки о внуках» поддержали 29%, увеличение льгот для студентов семинарии поддержали 25%, а отмену реформы кашрута поддержали 28%.

Два других законодательных предложения, о которых спрашивали социологи, которые не касались религиозных вопросов, получили большую поддержку, но все же не набрали большинства.

39% респондентов заявили, что они поддерживают разрешение министрам назначать своих собственных советников по правовым вопросам, что положит конец их нынешнему независимому статусу. И 36% заявили, что поддерживают ретроактивное разрешение незаконно построенных аванпостов, и эта цифра выросла почти до 60% среди правых респондентов.

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