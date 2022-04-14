Скончался известный израильский медиа-деятель Алекс Гилади

Член Олимпийского комитета скончался после долгой борьбы с тяжелой болезнью. Он был одним из основателей телекомпании «Кешет» и занимал пост президента до выхода на пенсию.

Член Международного олимпийского комитета и ветеран СМИ, бывший генеральный директор Keshet Broadcasting Алекс Гилади скончался в возрасте 79 лет после долгой борьбы с болезнью и госпитализации.

Гилади, родившийся в Тегеране в семье польских евреев, спасавшихся от Второй мировой войны, начал работать на израильском спортивном телевидении в конце 1960-х годов. С годами он поднимался по карьерной лестнице и стал исполнительным директором NBC Sports, а затем президентом Keshet Media Group, основного телевизионного передатчика в Израиле.

«Keshet Media Group оплакивает смерть Алекса Гилади… исторического продюсера вещания, провидца и создателя израильского телевидения», — говорится в заявлении телеканала.

Он также был членом Международного олимпийского комитета с 1994 года.

В 2017 году Гилади ушел с поста президента Кешет после обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании, которые он отрицал.

Он подал в суд на своих обвинителей, но позже урегулировал дела.

Гилади был членом организационных комитетов Олимпийских игр 2004 года в Афинах, 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне.

Получил 7 наград «Эмми» и награду за выслугу от музея Яд ва-Шем. В 2007 году ему присудили звание почетного доктора Хайфского университета.

אחרי מאבק במחלה קשה: איש הטלוויזיה ויו"ר הוועד האולימפי הישראלי, אלכס גלעדי, הלך לעולמו בגיל 79https://t.co/YCz7DvBD4q pic.twitter.com/sauO6O7dOP — החדשות — N12 (@N12News) April 13, 2022

Баскетбольный клуб «Маккаби» Тель-Авив, члены Международного олимпийского комитета, NBC и многие другие оплакивают кончину 79-летнего Гилади. «Без него мы не были бы там, где мы сейчас», — заключил председатель Ассоциации легкой атлетики Эми Берн.

«Тель-авивский баскетбольный клуб «Маккаби» склоняет голову в связи с уходом из жизни Алекса Гилади, человека, который на протяжении десятилетий сопровождал израильские и олимпийские спортивные состязания.

Гилади, ярый фанат «Маккаби Тель-Авив», был одним из первопроходцев в развитии СМИ и всегда старался ставить спорт на первое место. Светлая память», — сказали в «Маккаби» Тель-Авив.

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