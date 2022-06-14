Скончался известный израильский писатель Авраам Б. Иегошуа

Израильский эссеист, драматург и писатель Авраам Б. Иегошуа скончался во вторник в возрасте 85 лет. Его похороны состоятся завтра.

Писатель и лауреат Премии Израиля Авраам Б. Иегошуа умер в возрасте 85 лет.

«Мы потеряли сегодня прекрасного человека и замечательного писателя. Авраам Б. Иегошуа, лауреат Израильской премии по литературе, был уникальным голосом между Востоком и Западом, между интимным и национальным, между редкой человеческой любовью и абсолютной ясностью человеческих слабостей. Его будет не хватать, его произведения останутся с нами. Светлая память», — написал Яир Лапид.

הסופר וחתן פרס ישראל א. ב. יהושע הלך לעולמו בגיל 85

(צילום: יוסי זמיר, פלאש90) pic.twitter.com/dhcpusuFYV — גלצ (@GLZRadio) June 14, 2022

Президент Ицхак Герцог также написал: «Он был одним из величайших писателей Государства Израиль, который принес нам величайшую награду из всех — свою незабываемую работу, которая будет сопровождать нас на протяжении поколений».

Курсор ранее писал, что Израиль присоединился к культурной программе ЕС. В рамках этой программы каждые семь лет выделяется почти 2,5 миллиарда евро на поддержку фильмов, изобразительного искусства, литературы и других творческих начинаний.

Также сообщалось, что продюсерская компания Адама Сэндлера снимает фильм на тему бат-мицвы. В прошлом месяце голливудский актер Адам Сэндлер устроил своей дочери звездную вечеринку в честь бат-мицвы.