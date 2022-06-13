Служба безопасности задержала троих израильтян за публикацию сверхсекретных сведений

Согласно заявлению спецслужб, в результате «правонарушений, приписываемых подозреваемым, возникла очень серьезная угроза безопасности, а также ей был нанесен реальный.

В отношении мужчины-резервиста ЦАХАЛа и несовершеннолетнего юноши были задержаны полицией за передачу и обнародование данных повышенной секретности. Кроме того, по делу проходит солдат-срочник, которого также задержала полиция.

Сообщается, что расследование началось еще несколько недель назад. Так, в социальных сетях начали появляться сообщения с секретной информацией. По делу допросили и военных и гражданских лиц. Троих задержали еще 24 мая.

В обвинительном заключении резервисту ЦАХАЛа написано, что он обвиняется в сборе, регистрации, хранении и передаче конфиденциальной информации. Что касается солдата срочной службы, то расследование по поводу его действий еще продолжается, однако силы безопасности уже сделали вывод, что оба работали вместе. Важно, они не действовали в интересах иностранной разведки.

Адвокаты утверждают, что подозреваемые действовали из-за своей глупости, а не из корыстных целей.

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Кроме того, Курсор сообщал, что полиция арестовала 31-летнего жителя Тель-Авива, подозреваемого в том, что он выдавал себя за полицейского.

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