Один из палестинских террористов, по которым солдаты ЦАХАЛа открыли огонь, скончался в больнице.

Бойцы ЦАХАЛа, находившиеся в засаде, открыли огонь по двум палестинцам, которые метали коктейли Молотов в сторону военной позиции АОИ возле поселения Псагот недалеко от Рамаллы.

Об этом написала журналистка сети Kan со ссылкой на источника из сил безопасности.

По информации этого источника, один из палестинцев скончался в больнице Шаарей-Цедек, а второй получил тяжелые ранения.

Напомним также, что сегодня в ЦАХАЛе произошел скандал, когда стало известно, что солдаток ЦАХАЛа, служивших тюремными надзирателями во время прохождения обязательной военной службы, подозревают в интимных отношениях сексуального характера с палестинским заключенным.

Мировой суд в Петах-Тикве наложил запрет на многие детали дела, включая местонахождение тюрьмы.

Вскоре после того, как стало известно об инциденте, командующий тюремной службой Израиля Кети Пери и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что все женщины-солдаты ЦАХАЛа «немедленно прекратят» работать надзирателями в тюрьмах безопасности.

В совместном заявлении добавлено, что этот шаг будет реализован в ближайшие дни, чтобы ШАБАС мог в течение короткого периода подготовиться к переходу. О прекращении службы женщин-солдат ЦАХАЛа в тюрьмах безопасности неоднократно выступали, в том числе Бен Гвир, но это застопорилось из-за нехватки рабочей силы для замены женщин-солдат.

Согласно первоначальным выводам ШАБАСа, у заключенного в камере якобы был телефон, по которому он мог поддерживать связь с несколькими женщинами-охранниками и обмениваться фотографиями. Из отчета неясно, предоставила ли ему телефон одна из солдаток.

Курсор также сообщал, что в ЦАХАЛе рассказали, почему женщин-военных до сих пор отправляли служить в тюрьмы.