Смертельный взрыв в Газе: в ЦАХАЛе озвучили причину

Представитель Армии обороны Израиля заявил, что взрыв, произошедший ранее сегодня в Хан-Юнисе на юге Газы, произошел из-за небезопасного хранения оружия в доме члена террористической группировки.
«Сегодня еще одна трагедия в секторе Газа, — написал в Twitter подполковник Ричард Хехт. — Оружие, хранившееся в небезопасном месте в доме члена палестинской террористической группы, взорвалось и убило маленького ребенка поблизости».
«Это печальные последствия милитаризации гражданских территорий для террористической деятельности», — добавил Хехт.
Армия обороны Израиля неоднократно обвиняла ХАМАС и другие террористические группировки в том, что они действуют в жилых районах сектора Газа.
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