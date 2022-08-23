Смертельный взрыв в Газе: в ЦАХАЛе озвучили причину

20:00, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: depositphotos.com

«Это печальные последствия милитаризации гражданских территорий для террористической деятельности», — сказали в ЦАХАЛе.

Представитель Армии обороны Израиля заявил, что взрыв, произошедший ранее сегодня в Хан-Юнисе на юге Газы, произошел из-за небезопасного хранения оружия в доме члена террористической группировки.

«Сегодня еще одна трагедия в секторе Газа, — написал в Twitter подполковник Ричард Хехт. — Оружие, хранившееся в небезопасном месте в доме члена палестинской террористической группы, взорвалось и убило маленького ребенка поблизости».

«Это печальные последствия милитаризации гражданских территорий для террористической деятельности», — добавил Хехт.

Армия обороны Израиля неоднократно обвиняла ХАМАС и другие террористические группировки в том, что они действуют в жилых районах сектора Газа.

Ранее мы писали, что президент Турции Эрдоган принял Абу Мазена на официальной церемонии в Анкаре. Глава Палестинской автономии вылетел в Турцию с трехдневным визитом.

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Автор материала:
Ирен Давид
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