Смертельный взрыв в Газе: в ЦАХАЛе озвучили причину

«Это печальные последствия милитаризации гражданских территорий для террористической деятельности», — сказали в ЦАХАЛе.

Представитель Армии обороны Израиля заявил, что взрыв, произошедший ранее сегодня в Хан-Юнисе на юге Газы, произошел из-за небезопасного хранения оружия в доме члена террористической группировки.

«Сегодня еще одна трагедия в секторе Газа, — написал в Twitter подполковник Ричард Хехт. — Оружие, хранившееся в небезопасном месте в доме члена палестинской террористической группы, взорвалось и убило маленького ребенка поблизости».

«Это печальные последствия милитаризации гражданских территорий для террористической деятельности», — добавил Хехт.

Another tragedy in the Gaza Strip today. Weapons stored unsafely in the house of a member of a Palestinian terrorist group exploded and killed a young child in the vicinity. These are the sad consequences of militarizing civilian areas for terrorist activity. pic.twitter.com/9AUT2TwAhn — Lt. Col. Richard Hecht (@LtColRichard) August 23, 2022

Армия обороны Израиля неоднократно обвиняла ХАМАС и другие террористические группировки в том, что они действуют в жилых районах сектора Газа.

Ранее мы писали, что президент Турции Эрдоган принял Абу Мазена на официальной церемонии в Анкаре. Глава Палестинской автономии вылетел в Турцию с трехдневным визитом.