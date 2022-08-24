СМИ: израильские F-35 несколько раз вторгались в воздушное пространство Ирана за последние два месяца

Истребители F-35 вторглись в воздушное пространство Ирана и успешно уклонились от российских и иранских радаров, сообщила саудовская газета.

Израильские истребители-невидимки F-35 несколько раз вторгались в воздушное пространство Ирана за последние два месяца, сообщает саудовское новостное агентство.

В отчете лондонской компании Elaph говорится, что во время учений самолеты успешно уклонились от российских и иранских радаров.

Live update: Saudi paper: Israeli F-35’s penetrated Iran airspace several times in last 2 months https://t.co/8QE89vPwjN — TOI ALERTS (@TOIAlerts) August 24, 2022

В сообщении также говорится, что Израиль и США провели секретные учения над Красным морем, имитируя удар по Ирану с моря и воздуха и захват иранских военных кораблей.

В январе Elaph со ссылкой на тот же неназванный источник сообщил, что Израиль проводит масштабные учения по дозаправке над Средиземным морем, также направленные на отработку удара по Ирану.

Доклад вышел, когда США и мировые державы приближаются к повторному заключению ядерной сделки с Ираном, против которой выступает Израиль.

Напомним, что Вооруженные силы Ирана проводят сегодня крупномасштабные учения по всей стране с участием 150 беспилотных летательных аппаратов, чтобы продемонстрировать свою «мощь», сообщили сегодня государственные СМИ.

Ранее «Курсор» писал, что ядерная сделка все ближе: Иран отменил свой ультиматум.

Также мы сообщали, что Израиль опасается, что США пойдут на дополнительные уступки Ирану.