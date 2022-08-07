Террористы обстреляли ракетами Гуш-Дан

Боевики осуществили масштабный залп по Гуш-Дану и его окрестностях. Очевидцы снимают первые видео с места событий.

Террористы «Исламского джихада» выпустили большое количество ракет по Гуш-Дану — центру страны.

Соответствующую карту опубликовали на телеграм-канале Израильские трудовыебудни.

Также на канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ появилось видео, на котором слышны сирены в городе.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ХАМАС заявил о смерти террориста Мухаммада Афана из Джабалии. ХАМАС заявил, что Мухаммад Афана из лагеря беженцев Джабалия погиб в результате авиаудара ЦАХАЛа.

Кроме того, наш сайт писал, что в Газе нашли неразорвавшуюся ракету. Появилось видео, на котором видно, как местные жители пытаются достать ракету из переулка. Судя по всему, она упала рядом с жилыми домами.

Еще напомним, что Австрия осудила ракетные обстрелы израильских городов.