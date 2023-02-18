СМИ определили самую дешевую и самую дорогую торговую сеть Израиля

За 2022 год потребительская корзина подорожала в торговых сетях на семь процентов.

С начала 2023 года розничные цены на продукты питания в Израиле выросли на один процент, самой дешевой торговой сетью в январе, согласно данным, стала «Рами Леви».

Об этом свидетельствую данные министерства экономики, пишет издание Ice.

На втором месте по ценовым показателям находится сеть «Йохананофф», на третьем – Victory. А самыми дорогими торговыми сетями Израиля признаны «Тив Таам» и «Мега бе-Ир».

Отмечается, что «Рами Леви» вернула себе лидирующие позиции с точки зрения низкой стоимости корзины потребительских товаров, которые сеть теряла несколько раз за последние три года.

Отметим, что в базовый продуктовый набор входит 68 товаров, в частности хлеб, молоко, молочные продукты, яйца, рыба, мясо.

«Курсор» писал ранее, что израильские поставщики получили новые прейскуранты, согласно которым стоимость куриного мяса в торговых сетях вырастет на 45 процентов.

Еще мы писали, что 30 января во время заседания Экономического комитета высокопоставленные представители молочной промышленности заявили, что повышения цен на «молочку» избежать не удастся «в свете убытков молокозаводов и импортных барьеров». По информации СМИ, повышение составит 15,8 процента.

Напомним, что со следующего месяца в Израиле резко подорожают куриные яйца. Стоимость продукта увеличится почти на 16 процентов.