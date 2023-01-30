В стране резко подорожает молочная продукция — СМИ

В Израиле грядет существенное подорожание молочной продукции.

Об этом информирует портал Walla.

Отмечается, что в понедельник, 30 января, во время заседания Экономического комитета высокопоставленные представители молочной промышленности заявили, что повышения цен на «молочку» избежать не удастся «в свете убытков молокозаводов и импортных барьеров».

По информации СМИ, повышение составит 15,8%.

Как сообщал Курсор, наряду с ростом цен почти во всех отраслях экономики произошло значительное подорожание БАДов. Многие компании, которые доминируют в индустрии пищевых добавок, повышают цены с 1 февраля 2023 года.

Среди компаний, которые подняли или скоро поднимут цены, — Nature’s Pro, Nutri Kerr и Altman. Так, БАДы подорожают на 7%.

В ответ компании заявляют, что они уже давно поглотили рост цен на сырье, рост цен на упаковку, рост цен на электроэнергию и т. д., но больше поглощать не могут и поэтому ничего не остается, как повышать цены.

Также Курсор информировал о том, что по данным на середину января цены на энергоносители в Израиле являются самыми высокими за девять лет, начиная с ноября 2014 года.

Цены на энергоносители в прошлом месяце подскочили в среднем на 6 процентов в результате повышения цен на электроэнергию, отмены акцизной скидки на бензин, после чего цена литра бензина увеличилась на 9 агурот до 6,94 шекеля, а также роста курса доллара. В частности с начала прошлого года цены выросли на 20 процентов.

Расходы домохозяйств в Израиле на электричество, топливо и газ для приготовления пищи выросли за последний год на 200 шекелей и составляют в среднем 1910 шекелей в месяц.