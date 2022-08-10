СМИ: Отцы террористов из Дженина и Наблуса занимают руководящие должности в силах безопасности ПА

В прошлом уде было несколько случаев, когда члены семей высокопоставленных сотрудников служб безопасности ПА были вовлечены в антиизраильские теракты.

Отец Ибрагима аль-Набулси убитого ЦАХАЛом в Старом городе Наблуса во вторник утром, является старшим офицером Службы превентивной безопасности (СПБ) Палестинской автономии.

Как и другие палестинские службы безопасности, ПСС уже давно участвует в координации мер безопасности с ЦАХАЛом.

ПСС также подвергся резкой критике со стороны некоторых палестинцев за преследование членов ХАМАС, Палестинского исламского джихада и боевиков ФАТХ в Иудее и Самарии.

Отец, Ала Иззат ан-Наблуси, имеет звание полковника ПСС, палестинского аналога израильской разведывательной службы ШАБАК.

«Курсор» писал ранее, что 5 августа ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист Тайсир Джабари был ювелирно ликвидирован прямо у себя в квартире.

Еще мы писали, что Министр обороны Бенни Ганц одобрил призыв до 25 тысяч военнослужащих резерва, если это потребуется.

Напомним, что Армия обороны Израиля опубликовало видео авиаудара по квартире в секторе Газа, в результате которого погиб высокопоставленный командир «Исламского джихада» Тайсир Джабари. В заявлении ЦАХАЛа добавляется, что 10 боевиков ПИД, направлявшихся для совершения ПТРК или снайперской атаки на границе, были поражены.