ХАМАС заявил о смерти террориста Мухаммада Афана из Джабалии

В ЦАХАле заявили, что атакуют только военные объекты группировки «Исламский джихад». Так, было уничтожено уже 11 пусковых ракетных установок террористов.

Военное крыло ХАМАСа сообщило о гибели одного из своих членов. Так, террорист стал первой официальной жертвой (со стороны этой группировки) после начала операции «Рассвет».

ХАМАС заявил, что Мухаммад Афана из лагеря беженцев Джабалия погиб в результате авиаудара ЦАХАЛа.

Однако Израиль заявил, что два смертоносных взрыва в Джабалии были вызваны осечками ракет Исламского джихада.

Силы обороны Израиля подчеркнули, что они заинтересованы в нанесении ударов только по боевикам и объектам «Исламского джихада» в секторе Газа. Так, в ЦАХАЛе заявили, что было уничтожено 11 пусковых ракетных установок «Исламского джихада».

Видео показали на телеграм-канале Медиа Архив.

Кроме того, появилось видео с разрушенными зданиями в Газе.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Австрия осудила ракетные обстрелы израильских городов. Представители министерства иностранных дел Австрии распространили заявление, в котором отметили, что осуждают ракетные удары по территорию Израиля со стороны сектора Газа.

Кроме того, Курсор писал, что жителям приграничных с Газой районов предлагают бесплатный отдых.

Еще напомним, что из Сдерота автобусами массово эвакуируют жителей.