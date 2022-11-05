СМИ узнали, что было в записке Нетаниягу его преемнику Беннету в июне 2021 года

Согласно сообщению 12-го канала, когда Нафтали Беннет сменил Биньямина Нетаниягу на посту премьер-министра Израиля в июне 2021 года, лидер «Ликуда», как известно, пренебрежительно относился к своему преемнику, ставя под сомнение легитимность его правительства и обещая быстро вернуться к власти.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Некоторые комментаторы тогда критиковали Нетаниягу за его явное отсутствие приличий, отмечая, что предыдущие передачи власти были более вежливыми. Теперь, чуть больше года спустя, когда Нетаниягу собирается вернуться на пост премьер-министра, из той передачи власти всплыла новая деталь.

Новости 12 канала обнародовали фотографию записки, которую Нетаниягу оставил на столе в канцелярии премьер-министра, когда Беннет прибыл туда, чтобы вступить в должность премьер-министра.

Записка, нацарапанная синей ручкой, включала простой рисунок израильского флага со звездой Давида и слова: «Скоро вернусь!» Неясно, была ли записка оставлена ​​самим Нетаниягу или одним из его помощников, хотя, вероятно, это было сделано без его одобрения.

Однако Нетаниягу, премьер-министр Израиля, занимающий пост премьер-министра дольше всех, должен выполнить это обещание в течение нескольких недель, к радости одной половины израильских избирателей и разочарованию другой половины.

Ранее Курсор писал, что объявлены окончательные результаты выборов: блок Нетаниягу получил 64 мандата. По окончательным результатам выборов группа партий, поддерживающих Нетаниягу, получает 64 мандата, а группа фракций, составляющих уходящую коалицию, получает 51 мандат.

Мировые лидеры поздравляют Нетаниягу с победой на выборах. После победы Биньямина Нетаньяху на выборах мировые лидеры поздравили его в социальных сетях, подтвердив свое сотрудничество с его правительством.

Стало известно, кто получит портфели в правительстве Нетаниягу. Этап распределения портфелей будет непростым, и на каждое место претендует по несколько кандидатов как от партий блока, так и от самого Ликуда.