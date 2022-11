Мировые лидеры поздравляют Нетаниягу с победой на выборах

Лидер «Ликуда» Биньямин Нетаниягу начал принимать поздравительные звонки и твиты от иностранных союзников Израиля после публикации окончательных результатов выборов, показывающих, что он, вероятно, сможет сформировать коалицию и вернуться в канцелярию премьер-министра.

Президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях поздравил Нетаниягу с его очевидной победой на выборах.

«Поздравляю Нетаниягу с победой на выборах. Всегда важно видеть настоящую демократию в действии. У Украины и Израиля есть проблемы, связанные с общими ценностями, которые теперь требуют эффективного сотрудничества», — написал Зеленский в Twitter.

Congratulations to @netanyahu on winning the elections. It’s always important to see real democracy in action. & share common values & challenges that now require effective cooperation. We hope to open a new page in cooperation with the new Government for & benefit!

Он добавил, что надеется открыть «новую страницу в сотрудничестве» с новым правительством Израиля.

Посол США в Израиле Том Найдс позвонил Нетаниягу и вскоре после этого написал в Twitter: «Я поздравил его с победой и сказал, что с нетерпением жду совместной работы для поддержания неразрывной связи» между Израилем и США.

Good call just now with Benjamin @Netanyahu . I congratulated him on his victory and told him I look forward to working together to maintain the unbreakable bond.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди написал в Twitter: «Мазел Тов, мой друг Нетаниягу, за ваш успех на выборах. Я с нетерпением жду продолжения наших совместных усилий по углублению стратегического партнерства между Индией и Израилем».

Mazel Tov my friend @netanyahu for your electoral success. I look forward to continuing our joint efforts to deepen the India-Israel strategic partnership.

Связи между Дели и Иерусалимом стали более тесными во время предыдущего пребывания первого на посту премьер-министра. Моди также поблагодарил уходящего премьер-министра Яира Лапида за его работу по укреплению отношений между Индией и Израилем.

Нетаниягу также поговорил с премьер-министром Румынии Николае Чукой и канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сфотографировался с недавно опубликованной автобиографией Нетаниягу, которую он написал в Twitter с сообщением «Мазел Тов!».

«Какая великая победа Биньямина Нетаниягу в Израиле! Трудные времена требуют сильных лидеров. С возвращением!», — написал Орбан.

What a great victory for Benjamin @Netanyahu in Israel! Hard times require strong leaders. Welcome back! pic.twitter.com/gF9SNkEuNW

У Нетаниягу и Орбана были тесные связи как у лидеров, а Венгрия часто накладывала вето на предложения ЕС по внешней политике, требующие единогласия, которые в Иерусалиме считались проблематичными.

Сенатор США Тед поздравил Нетаниягу уже в среду, когда результаты казались ясными, но еще не окончательными. В то время представители администрации президента США Джо Байдена заявили, что ждут, какое правительство будет сформировано, но что американо-израильские отношения останутся крепкими.

«Поздравляю народ Израиля с хорошей явкой на выборах и четким выбором Нетаньяху для формирования правительства», — написал Круз в Twitter и добавил на иврите: «Удачи, друг».

Congratulations to the people of Israel on a robust high turnout election and clear choice of @Netanyahu to form a government.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони также направила свои поздравления Нетаниягу в Twitter, заявив, что она «готова укрепить нашу дружбу и наши двусторонние отношения, чтобы лучше решать наши общие проблемы».

Congratulations-Mazel Tov to @netanyahu for the electoral success. Ready to strengthen our friendship and our bilateral relations, to better face our common challenges.

Роберта Метсола, член Европейского парламента от Мальты и председатель Европейского парламента, поздравила Нетаниягу с его победой на выборах, заявив, что «связь между ЕС и Израилем основана на общей истории и основана на общих ценностях демократии, свободы и верховенства закона».

Congratulations @netanyahu, on your success in #Israel’s elections.

The bond between the EU & Israel is one forged in shared history and based on common values of democracy, liberty & rule of law.

We will keep working together for peace, security & prosperity in the region.

— Roberta Metsola (@EP_President) November 3, 2022