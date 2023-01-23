СМИ узнали, кто придет на смену Дери в МВД и Минздрав

Депутат Кнессета Майкл Малкиели заменит лидера ШАС Арье Дери на посту министра внутренних дел.

Об этом информирует Jerusalem Post со ссылкой на заявление партии ШАС.

Также, по информации СМИ, депутат Кнессета Хаим Битон заменит Дери на посту министра здравоохранения.

Как сообщал Курсор, Верховный суд постановил, что председатель ШАС Арье Дери не может занимать пост министра в нынешнем правительстве после того, как год назад он был осужден за налоговые правонарушения.

Десять судей проголосовали за дисквалификацию Дери, а один судья, Йосеф Элрон, проголосовал за то, чтобы позволить Дери продолжить работу в качестве министра. В своем постановлении судьи заявили, что назначение Дери министром внутренних дел и здравоохранения не может оставаться в силе.

Ранее Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Наша редакция писала о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

Также мы писали о том, что председатель ШАС Арье Дери впервые после своего увольнения с поста министра внутренних дел и министра здравоохранения выступил на заседании своей фракции.

«Премьер-министр Нетаниягу, от которого ожидали, что он будет проводить учения, а не стрелять и уклоняться и слушать тот или иной совет, сделал это с большой болью. Коалиция жива, правительство живо, и все встанет на свои места мирным путем. Мы действуем по закону», — заявил Дери.

По его словам, Нетаниягу думал, что на выборах «народ сказал свое слово».

«Мы усердно работали, чтобы победить на выборах и осуществить то, что мы обещали», — считает лидер ШАС.