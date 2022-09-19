СМИ узнали, поддержит ли Еш Атид дисквалификацию председателя БАЛАД

Ранее представители партии «Исраэль Бейтену» подали письмо в ЦИК, требуя отстранить Сами Абу Шахаде, лидера партии БАЛАД, от участия в выборах в Кнессет 25-го созыва.

Согласно сообщению 13-го канала, партия «Еш Атид» не будет поддерживать это ходатайство. Это решение неожиданное, так как в прошлом «Еш Атид» выступали за дисквалификации БАЛАД, а также за дисквалификацию возглавляемой Мансуром Аббасом партии РААМ.

По словам высокопоставленного чиновника «Еш Атид», суд разрешил партии БАЛАД участвовать в предстоящих выборах в Кнессет, поэтому нет какого-либо смысла снова просить о дисквалификации этой партии.

Обозреватель Равив Друкер считает, что «Еш Атид» опасается того, что, если они поддержат дисквалификацию Балад, то партия сможет набрать силу среди имеющих право голоса израильских арабов.

В БАЛАД заявили, что «имела место попытка заставить замолчать бескомпромиссный политический голос Сами Абу Шхаде путем исключения нашей партии из «Объединенного списка», а сегодня — попыткой дисквалифицировать его со стороны Либермана, архитектора правительства Лапида и «проекта передачи».

«Все это лишь доказывает, что политический истеблишмент в Израиле не хочет видеть БАЛАД и хочет уничтожить арабский национальный и демократический голос», — добавили в партии БАЛАД.

«Нет никакой разницы между правительством Нетаниягу и правительством Лапида-Либермана», — заявили в партии.

В БАЛАД отметили, что арабской общественности придется выбирать между «национальным лагерем и государством всех его граждан во главе с Сами Абу Шхаде или лагерьем капитуляции, который хочет рекомендовать Ганца и Лапида».

Ранее Курсор писал, что Либерман потребовал от ЦИК дисквалифицировать партию «Балад»: чем ему это выгодно. Либерман не заинтересован в расколе Объединенного арабского списка, поэтому обратился в Центризбирком с призывом отстранить «Балад» от участия в выборах.

Курсор сообщал, что в Еш Атид прокомментировали свою причастность к распаду Объединенного списка. В партии премьер-министра Яира Лапида отреагировали на обличительное заявление лидера «Балад» Сами Абу Шахаде.

Кроме этого, согласно последнему опросу, блок Нетаниягу получил 62 места после распада Объединенного арабского списка. Праворелигиозный блок получил одно место в результате выхода Балад из «Объединенного арабского списка».

Напомним, что Курсор публиковал рейтинг партий: кого израильтяне поддерживают больше всего.