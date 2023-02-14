СМИ узнали подробности новой ссоры Нетаниягу и Бен-Гвира

Крайне правый министр не обращает внимания на опасения Нетаниягу по поводу международного давления, и говорит, что устал от «политики умиротворения».

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в последние дни столкнулся с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и комиссаром израильской полиции Коби Шабтаем из-за его требований активизировать снос незаконно построенных палестинских домов в Восточном Иерусалиме, сообщили во вторник ивритоязычные СМИ.

Во многих сообщениях говорится, что в обоих случаях разговоры были жаркими и «голоса были повышены».

Бен-Гвир из крайне правой партии «Оцма Иегудит» пообещал занять более агрессивную позицию в отношении домов палестинцев, которые были построены без необходимых разрешений Израиля в Восточном Иерусалиме и в Иудее и Самарии. Он представил снос таких построек как часть усилий Израиля по борьбе с палестинским террором, хотя между владельцами домов, снесенных в последние недели из-за отсутствия разрешения и нарушений безопасности, не было никаких связей.

Первое столкновение Бен-Гвира произошло во время и после воскресного заседания кабинета министров, где принималось решение о «более широких действиях» после того, как трое израильтян были убиты в результате теракта в Иерусалиме в пятницу.

Согласно СМИ, во время встречи и в последующем разговоре между Бен-Гвиром и Нетаниягу возникло раздражение.

Сообщается, что Бен-Гвир потребовал, чтобы ему разрешили снести нежилое 14-этажное здание, построенное без разрешения рядом с барьером безопасности в районе Саварха в Восточном Иерусалиме. Сообщается, что он призвал армейских инженеров взорвать здание.

Когда Нетаниягу попросил его проявить сдержанность, отметив, что снос здания, вероятно, вызовет международную реакцию, Бен-Гвир, как сообщается, крикнул Нетаниягу: «Я устал проводить политику умиротворения».

Нетаниягу сказал Бен-Гвиру, что есть «дипломатические причины» не сносить здание.

Сообщается, что Бен-Гвир кричал на Нетаниягу: «Какие дипломатические соображения? Наших детей убили. Мир поймет, что они убивали детей, а суверенное государство исполняет свои законы в своей столице».

«Дети были убиты, и вы беспокоитесь о том, чтобы не раздражать арабов», — сказал он.

«Они убили наших детей, и у нас нет причин не реагировать», — сказал Бен-Гвир, утверждая, что здание также представляет угрозу безопасности для Израиля, поскольку оно выходит за пределы барьера, и палестинцы бросают камни из него в силы безопасности.

Затем в понедельник Бен-Гвир столкнулся с начальником полиции Шабтаем, сообщают многочисленные СМИ.

Сообщается, что министр национальной безопасности потребовал, чтобы полиция активизировала снос зданий в Восточном Иерусалиме.

«Это не то, как вы принимаете решения», — как сообщается, возразил Шабтай, согласно ежедневной газете Haaretz.

«Я представил вам план того, что можно сделать с учетом оперативных ограничений. У нас нет для этого еще 300 полицейских. Вы можете дать мне еще 300 офицеров?» — спросил Шабтай.

«Мы снесем здания в Иерусалиме в соответствии с установленными нами оперативными планами», — сказал Шабтай.

Аналогичные цитаты приводила и общественная телерадиокомпания «Кан».

Она указала, что, несмотря на возражения Шабтая и других высокопоставленных офицеров полиции, Бен-Гвир настаивал на проведении кампании по сносу, и она будет продолжена в ближайшие дни.

Полиция отказалась комментировать разговоры за закрытыми дверями, а офис Бен-Гвира отрицал, что разговор имел место.

Читайте также: Нетаниягу встретил делегацию, вернувшуюся из Турции: Вы спасли 19 миров.