СМИ: Wissotzky Tea и Ben&Jerry’s объявили о повышении цен на продукцию

В последнее время в Израиле множество компаний начали поднимать цены на свои товары. К концернам «Тнува» и «Штраус» может вскоре присоединиться Wissotzky Tea и Ben&Jerry’s.
Об этом сообщает 11 канал ИТВ.
Компании также объявили о повышении стоимости своей продукции, и согласно информации корреспондента Дана Яркеци, уже направили новые требования в торговые сети.
Насколько может подорожать товар и когда ожидать роста цен — не сообщается.
«Курсор» писал ранее, что несколько дней назад израильская компания «Зоглобек», которая занимается производством колбас, сосисок и других мясных изделий, объявила, что с нового года повышает цены на свою продукцию.
Ещё мы писали, что волна повышения цен, затронувшая израильских производителей и оптовых продавцов, затронула и компанию Osem-Nestlé. Производитель был вынужден присоединиться к ожидаемому росту цен на продукты.
Напомним, что крупнейшая в Израиле сеть супермаркетов Shufersal Ltd. объявила о заморозке цен на более чем 320 продуктов на шесть месяцев.