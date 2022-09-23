Смотрич уговаривает Шакед выйти из предвыборной гонки — СМИ

Председатель партии «Религиозный сионизм», депутат кнессета Бецалель Смотрич заявил в четверг, 22 сентября, в беседе с партийными активистами, что ведет переговоры с председателем «Еврейского дома» Айелет Шакед по поводу ее выхода из предвыборной гонки в обмен на должность.

Об этом сообщает издание Детали.

Согласно сообщению, по словам Смотрича, «есть способ, чтобы Шакед продолжала вносить свой вклад в Израиль, без того, чтобы идти на большой риск и подвергать опасности Государство Израиль и национальный лагерь».

В то же время в «Еврейском доме» эту информацию отрицают.

Как сообщал Курсор, на днях министр внутренних дел, лидер «Еврейского дома» Айелет Шакед попросила у своих сторонников и правых в целом прощения за то, что присоединилась к этому правительству.