Смотрич уговаривает Шакед выйти из предвыборной гонки — СМИ

Председатель партии «Религиозный сионизм», депутат кнессета Бецалель Смотрич заявил в четверг, 22 сентября, в беседе с партийными активистами, что ведет переговоры с председателем «Еврейского дома» Айелет Шакед по поводу ее выхода из предвыборной гонки в обмен на должность.
Об этом сообщает издание Детали.
Согласно сообщению, по словам Смотрича, «есть способ, чтобы Шакед продолжала вносить свой вклад в Израиль, без того, чтобы идти на большой риск и подвергать опасности Государство Израиль и национальный лагерь».
В то же время в «Еврейском доме» эту информацию отрицают.
Как сообщал Курсор, на днях министр внутренних дел, лидер «Еврейского дома» Айелет Шакед попросила у своих сторонников и правых в целом прощения за то, что присоединилась к этому правительству.
Выступая на открытии предвыборной кампании своей партии, Шакед настаивала на том, что она поддерживала правую политику, работая в нынешнем правительстве, и призвала правых избирателей изучить ее послужной список как доказательство того, что она является для них действительным националистическим вариантом на ноябрьских выборах.
Также Курсор информировал о том, что лидер «Религиозного сионизма» Бецалель Смотрич осудил то, что премьер-министр Яир Лапид поддержал решение о создании двух государств на Генеральной Ассамблее ООН.
По словам ультраправого политика, Лапид «стремится к разделу земли, передаче территорий и изгнанию десятков тысяч евреев из их домов». Он добавил, что это «позорная капитуляция перед терроризмом».
Также «Курсор» сообщал, что Лапид резко раскритиковал Нетаниягу.